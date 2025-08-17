AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ile birlikte Halfetililer Derneği'nin önceki dönem başkanı ve iş insanı Mehmet Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyaret sosyal medyada paylaşılırken, Çelikaslan’ın geçmişte düşük ücretlere karşı grev yapan işçilere söylediği "Benim zenginliğimi Allah verdi" sözleri yeniden gündeme geldi.

YARGI MENSUBUYLA ESKİ DERNEK BAŞKANINA ZİYARET

Ziyaret, AKP’li vekilin kişisel sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

“Önceki dönem Halfetililer Dernek Başkanı ve iş insanı Sayın Mehmet Erdoğan’ı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sayın Yusuf Kaya ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ederiz.”

Ziyarete dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, görüşmenin içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı.

"ZENGİNLİĞİMİ ALLAH VERDİ" DİYEREK GREV YAPAN İŞÇİLERİ HEDEF ALMIŞTI

AKP’li İrfan Çelikaslan, tekstil fabrikasında çalışan işçilerin düşük maaşlara karşı başlattığı grev sırasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Çelikaslan, işçilerin ücret artışı taleplerine karşılık olarak, “Benim zenginliğimi Allah verdi. Kimseye minnet borcum yok” demiş, bu sözleri büyük tepki çekmişti.