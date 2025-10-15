2026 yılı bütçe kanun teklifi 17 Ekim günü TBMM’ye sunulacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2026’da yüzde 26 artış ile 21 milyar 286 milyon liraya yükselecek. Bu yıl günde 39 milyon liradan fazla olan harcama, 2026’daki 21.2 milyarlık bütçe ile günde 58 milyon liraya çıkacak. Bu yıl 16 milyar 928 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2026’da yüzde 26 artış ile 21 milyar 286 milyon lira olacak. 2026 bütçe ödeneklerinde 18.9 trilyon liralık harcama hedefleniyor. Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borç ödemelerine gidecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bütçe gerçekleşme verilerine göre, sarayın bu yıl günde 39 milyon 806 bin lira harcadığını açıklamıştı.

PERSONEL VE MAAŞ ÖDEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bu yıl ağustos itibarıyla 8 ayda Cumhurbaşkanlığının harcamaları 9 milyar 219 milyon TL oldu. Yılın tamamı için öngörülen bütçe gideri tutarı ise 16 milyar 928 milyon TL oldu. Sarayın 2026’daki personel gideri ise 4 milyar 502 milyon lira olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın bu yılki bütçesinin 2 milyar 784 milyon TL’sinin maaş ödemesine ayrılması ve 2026 yılı için bu kalemde 4 milyar 502 lira öngörülmesi, personel sayısının da büyük oranda arttığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda Ahmet Necdet Sezer döneminde 1.216, Abdullah Gül döneminde de .316 olan personel sayısı 2025 yılı başında 2 bin 538’e ulaşmıştı. Aradan geçen süredeki artış ise bilinmiyor.

Özelleştirmeye tam gaz devam

Bu yıl 21 milyar lira olan özelleştirme gelirlerinin ise gelecek yıl 9 kat artırılması öngörüldü. 2026 yılı özelleştirme geliri hedefi 185 milyar liraya çıkarıldı. 2024’te 18 milyar, 2025’te 21 milyar lira olan özelleştirme gelirlerinin 2026 bütçesinde 2024’e göre 11 kat, 2025’e göre yaklaşık 9 kat artışla 185 milyar liraya ulaşması planlanıyor. 2026’da özelleştirme geliri hedefinin olağanüstü artırılması elde kalan son kamu varlıklarının da satışına hız verileceğini gösteriyor.