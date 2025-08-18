Borsanın en büyük 30 şirketinin listelendiği BIST 30 endeksinde son dönemde yatırımcıların en çok para kaybettiği hisselerin başında gelen SASA Polyester’in payları cuma günü beklenmedik bir şekilde yüzde 9.86 yükselerek neredeyse tavan oldu. Yatırımcıların nedenini çözemediği yükselişin ardından cuma gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın, ‘SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edilmesi kararlaştırıldı.

SASA hisselerinde son 1.5 yılın en büyük yükselişi ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından borsada fiyat hareketleri bir kez daha tartışmaya açıldı. Birçok yatırımcı, saraydan bilgi alanların SASA hisselerinde ‘vurgun’ yaptığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Polyester, elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler ve özel polimerler üreten, Adana merkezli şirket SASA’nın başkanlığını 2015’ten bu yana İbrahim Erdemoğlu yapıyor.

YÜZDE 23 YÜKSELDİ

2021-2023 arasında uygulanan düşük faiz politikasıyla borsada gerçekleşen yükselişte en çok dikkat çeken şirketlerden biri olan SASA, son dönemde ise borsadan net bir şekilde olumsuz ayrışıyordu.

Ancak 7 Ağustos Perşembe günü de yüzde 0.31 düşüşle 3.17 liraya gerileyen SASA hisseleri sonraki 6 işlem gününün 5’inde yükselerek cuma gününü 3.90 liradan tamamladı. Şirketin hisseleri son 1 haftada yüzde 23 yükseldi. Ancak SASA, yatırımcısına bu yıl yüzde 5, son 1 yılda ise yüzde 23 oranında kaybettirdi.

Şirket vergi, harç ödemeyecek

Özel endüstri bölgesi olmanın şirketlere birçok faydası bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın paylaştığı belgeye göre özel endüstri bölgelerindeki binalar Emlak Vergisi’nden, arsalarla ilgili sözleşmeler de Damga Vergisi’nden muaf oluyor. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalıştırmak için verilen izin ve ruhsatlardan herhangi bir harç alınmıyor. Bazı projelerde altyapıya ilişkin masraflar da ilgili bakanlıklar tarafından karşılanabilir.