1975 yılında İstanbul’da doğan Fecir Alptekin, gazeteci ve iletişim uzmanı olarak görev yapıyordu. Alptekin, 2018 Temmuz’unda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İletişim Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.

Fecir Alptekin

Hisseleri bu yıl yüzde 3.600 oranında değerlenen Tera, borsadaki şirketler arasında en yüksek getiriyi sundu. Kararı eleştiren CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, “Bu şirketin hisselerinde sene başından beri küçük yatırımcıyı felakete sürükleyecek şekilde manipülasyon yapılması kriminal bir vakadır. Bu durum Cumhurbaşkanlığı makamının itibarını zedeler” dedi.