Okullar açıldı, öğrenciler derslere başladı. Bini aşkın odası ile dünyada çalışan en büyük saray olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yakınındaki Gazi Ortaokulu’nun öğrencileri ise bakımsız bir okulda eğitim görüyor.

İsmini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan tarihi Gazi Ortaokulu yıkık, dökük haline rağmen hiçbir onarım ve temizlik görmeden eğitim öğretime açıldı. Komşu parseldeki Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na sadece 5 dakika mesafedeki Gazi Ortaokulu, bakımsızlığa terk edilmiş durumda. Yıkık duvarlar, patlayan fayanslar, yarılmış betonlar, perişan haldeki tuvaletler ve kırık camlar öğrenci ve öğretmenler için hayati risk taşıyor. Okul için güçlendirme kararı alındığı, ancak kaynak yokluğu nedeniyle güçlendirmenin ertelendiği, parasızlık gerekçesiyle hiçbir tadilat, onarım yapılmadan eğitim-öğretime açıldığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLER TEMİZLİYOR

Bir tarafı alabildiğine yoksul ve göz ardı edilmiş Türkiye’nin içine düştüğü sefaleti çarpıcı biçimde yansıtan Gazi Ortaokulu’na her sabah ders ziliyle birlikte 10-13 yaş grubunda 354 öğrenci ve 30 öğretmen endişe içinde girip bütün bir günü geçiriyor. Okulda temizlik görevlisi yok. Tuvaletleri, koridorlari, sınıfları öğrenciler kendi imkanlarıyla ne kadar temizleyebilirse o kadar temiz.

Teneffüse çıkan öğrencilerin ciğeri, okul koridorlarındaki koşuşturmadan kalkan tozla doluyor. Veliler, her sabah elleriyle bıraktıkları yavrularının çürük bina kaygısıyla hayatlarından, pislik nedeniyle sağlıklarından endişe duyuyor.

SÖZCÜ’ye konuşan veliler, okulun sefalet ve bakımsızlık içinde kaderine terk edilmesinde isminin ‘Gazi’ olmasının etkili olabileceğini söylediler.

İMAM HATİP LÜKS İÇİNDE

İsminde Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi, İnönü olan stadyumlar, spor tesisleri, parklar, bahçeler ve parkların çeşitli bahanelerle yıkılıp yerlerine başka isimle yenilerinin yapıldığını ifade eden veliler, asıl hedefin tarihi Gazi Ortaokulu’nu yok edip yerine başka bir okul yapmak olduğunu savundu. Veliler hemen yakındaki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adeta varlık içinde yüzdüğünü, lüks binada hem temizlik hem de güvenlik için çok sayıda personel bulunduğunu söylediler.