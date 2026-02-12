Görevi Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç’tan devralan Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni olaylı geçti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz alıp Gürlek’in atanmasına karşı çıktı. Emir, “Gürlek’in yemin etmesi Anayasa’ya aykırı, Başsavcılık görevi devam ediyor” diye itiraz etti. Ancak Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Gürlek’in yemin etmesine bir engel olmadığını belirtti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri kürsü önünde toplandı, AKP’liler uzaklaştırmak istedi ve AKP’liler CHP’li vekillere saldırınca kavga çıktı.

YERDE TEKME ATTILAR

Mahmut Tanal, Osman Gökçek tarafından darp edildi, burnundan kan aktığı görülen Tanal’ı CHP’li vekiller uzaklaştırdı. Arbede sırasında ceketi çıkan ve yere düşen CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu AKP’li Orhan Ateş ve Mustafa Varank tarafından darp edildi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Akın Gürlek ise divanın sol tarafından AKP’li bir grup tarafından koruma altına alındı.

CHP’li vekiller ile AKP’liler arasındaki kavga sona ermeyince Bekir Bozdağ tarafından oturuma ara verildi. Osman Gökçek’in saldırısına uğrayan CHP’li Mahmut Tanal ve Mullaoğlu daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavga esnasında Osman Gökçek’in de pantolonun yırtıldığı belirtildi.