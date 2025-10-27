KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk iş olarak Cumhurbaşkanlığı sarayını halka açtı. Erhürman “Burası saray değil halkın evidir” diyerek vatandaşları davet etti. Binlerce vatandaş Türkiye’nin katkısı ile 4.5 milyar lira harcanarak yaptırılan sarayı gezdi. Erhürman da eşi ile birlikte saraya gelip halkla buluştu.

EKONOMİ Mİ CANLANIR

“Cumhurbaşkanı halktan uzak olamaz” diyen Erhürman, sarayı, sosyal ve kültürel etkinlikler, kabuller için ve çalışma ofisi olarak kullanılacak. Bahçe ve bazı bölümleri de vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Erhürman, Gönyeli Yenikent’te bulunan kendi evinde oturmaya devam edecek. Erhürman sarayın yapımına karşı çıkmış ve “Burası kimseye prestij getirmez, yapılınca ekonomi mi canlanacak?” diye sormuştu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut cumhurbaşkanlığı köşkünü “Gecekondu” olarak nitelemesinin ardından yapımına başlanan bu saraya karşı çıkmış ve 8 Mart 2021 günü Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada “Bu Saray kimseye prestij getirmez, yapılınca ekonomimiz mi canlanacak?” diye sormuştu.

Halkın ziyaretine açılan ve 55 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 450 bin metrekare üzerinde inşa edilen sarayın yapımına KKTC’deki işçi, memur ve öğretmen sendikaları, Barolar Birliği ve çok sayıda STK “İsraf” diyerek karşı çıkmıştı. Saray yerleşkesinde, parlamento binasının yanı sıra, Millet Camii, Millet Kütüphanesi, sosyal tesisler, rekreasyon alanları, gezi-seyir ve yürüyüş yolları da bulunuyor. Saray TOKİ ve Siyahkalem firmasınca 4.5 milyar lira harcanarak yapıldı.

Erdoğan ‘İngilizlerden kalma gecekondu’ dedi

KKTC’de İngiliz idaresi döneminde 1939 yılında Lefkoşa Valisi için yaptırılan köşk daha sonra Cumhurbaşkanlığı oldu. 1960’tan sonra Türk toplumu lideri Fazıl Küçük tarafından kullanıldı ve KKTC’nin beş cumhurbaşkanı ile birlikte toplam 64 yıl hizmet verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’deki Kıbrıs ziyareti sırasında bu bina için “İngilizlere ait bir gecekondu, KKTC’ye yakıştıramıyoruz” dedi ve yeni bir saray yapılması kararlaştırıldı.

Bu sözlere ve yeni Saray’a birçok kesimden tepki geldi. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Devletlerin itibarı, ihtişamlı binalarla ölçülmez” dedi. Eski Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş da “Görkemli binalarla büyük devlet olunmaz, bizim külliyeye değil hastaneye okula ihtiyacımız var” demişti.