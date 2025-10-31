Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı programı yayımlandı. Memur ve emeklilere 2026 yılında uygulanacak zamma ilişkin hedeflerin yer aldığı programda, toplu sözleşme zamları ve enflasyon farkları dışında ilave zam yapılmayacağı belirtildi. Hayal kırıklığı yaratan programda önümüzdeki yıl asgari ücrete ve en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacağı konusunda hiçbir bilgiye yer verilmedi.

ASGARİ ÜCRETLİ VE MEMUR YANDI

Programda, asgari ücretin bu yıl ocak ayında yüzde 30 oranında artırıldığı belirtilirken işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına yüzde 15.7+16.7 (yıllık kümülatif 35.02), memur ve memur emeklisi aylıklarına da yüzde 11.5+15.6 (kümülatif yüzde 28.9) zam yapıldığı bilgileri verildi. Bu veriler bu yıl memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın en altta kaldığı, asgari ücret zammının da memurlarla birlikte enflasyona yenik düştüğünü gösterdi. Ancak bununla birlikte programda bu yıl memur ve emeklilerin maaş gelirlerinin enflasyonun altında kalmadığı, reel olarak artıda olduğu öne sürüldü.

SGK 2.3 TRİLYON YUTACAK

Program, SGK’nın prim gelirlerinin 5 trilyon 174 milyar lirada kalırken toplam giderlerinin 6 trilyon 939 milyar liraya çıkacağını gösterdi

Buna göre SGK prim dışında, özellikle muhalif belediyelere gönderilen hacizlerin de etkisiyle 1.7 trilyon lira gelir toplayacak. Ancak gelirleri giderlerini karşılayamayacağı için bütçeden SGK’ya önümüzdeki yıl 2 trilyon 328 milyar liralık devasa kaynak aktarılacak. Bu yıl aktarılan toplam kaynak tutarı da 2 trilyon 86 milyar liraya ulaştı. Bu kaynağın bir bölümü emeklilere yapılan ek ödemeler ile GSS primlerine gidecek.

Müteahhit firmalara 238 milyar TL ödenecek

Programda, kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında müteahhit firmalara 2026’da 238 milyar lira para ödeneceği bildirildi. Bu ödemelerin 57.5 milyar lirası tamamlanan şehir hastanelerinin cari giderlerini karşılamak üzere mal ve hizmet alım giderlerine, 78.7 milyar lirası hastanelerin kiralarına gidecek. Geri kalan 101.8 milyar lirası ise araç garantili köprü ve otoyol projelerini yapan müteahhitlere ödenecek. Halen 13 şehir hastanesinin inşaatının devam ettiği belirtilen programda 3.465 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi için de ihaleye çıkılacağı belirtildi.