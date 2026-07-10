İstanbul Üniversitesi Reklam bölümü bitirdi. Nişantaşında bir kafede çalışırken Mahmutbey’de açılacak restorandan iş teklifi aldı ve yönetici olarak işe başladı. Özler bir süre sonra aşçıların anlaşmazlığa düşüp ayrılmaları sonucu geçici denilerek mutfağa girdi ve bir daha da çıkamadı, yeni mesleğini sevdi.

Hem Mahmutbey’deki restoranın hem de şefi Sinem Özler’in ünü arttı. NATO zirvesi öncesi de saraya davet edildi ve liderlerin akşam yemeğini hazırladı. Özler gecenin sonunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni tarafından tebrik edildi.