İktidar kendisine yakın şirketleri zenginleştirmeye devam ediyor. Daha önce Marmaris Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının yolunu yapan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Türkiye’nin çehresini değiştiren isim” diyen AKP Trabzon eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş’e yeni ihaleler gelmeye devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Aydın Şehir Geçişi ve Çevre Otoyolu ihalesi de Keleş’in şirketi Sarıosmanoğlu İnşaat’a gitti. Şirket ile 2 milyar 78 milyon 999 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Aydın Çevre Otoyolu

6 FİRMA KATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Aralık 2025’te Aydın Şehir Geçişi ve Aydın Çevre Otoyolu’nda, bağlantı yolları ve kavşak yapımı için ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye 6 firma katıldı ve Sarıosmanoğlu İnşaat Madencilik Şirketi 2 milyar 78 milyon 999 bin liraya aldı. Keleş’in şirketi Sarıosmanoğlu İnşaat, Marmaris Okluk Koyu’na inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının yol ihalesini de kazanmıştı. Yazlık sarayın yolu için 2022’de 32 milyon TL ödendi. 16 kilometre yol inşa edildi ve bölgede asfalt tesisi de kuruldu.

Yazlık Saray

7.5 milyarlık ihale aldı

Şirket 2020’den bu yana kamudan yaklaşık 7.5 milyar TL’lik ihale aldı. Firma sahibi İsmail Keleş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Türkiye’nin çehresini değiştiren isim. Bugün insanlar demokratik zeminde huzur içinde yaşıyorsa bunun mimarı Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır” demişti.