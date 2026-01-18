Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan yazlık ve kışlık saraylarım 6 yıllık bakım ve onarımı için halkın bütçesinden ödenecek para 1 milyar 340 milyon 343 bin liraya çıktı. Sarayların bakım ve onarımına sadece bu yılın bütçesinden 338 milyon lira harcanacak. Bu yıl inşaat işlerinin dışında çeşitli makine ve teçhizat ile donanım işleri için de saraylara 1 milyar 518 milyon lira gidecek.

2028 KADAR 1.3 MİLYAR

2026 Yılı Yatırım Programında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı’na bu yıl ayrılan bütçe ödeneklerinden 2 milyar 906 milyon lirası sarayların inşaat, bakım-onarım, çevre düzenlemesi, yeni taşıt alımı, bilgi sistemleri, güvenlik yazılımları ve makine teçhizat gibi işlere harcanacak.

AOÇ arazisine yapılan Ankara’daki 1100 odalı Beştepe Sarayı ile Muğla Marmaris Okluk’taki yazlık sarayın bakım onarımı, yüklü masrafa neden oluyor. Bitlis’teki kışlık saraya ise 2020 yılından bu yana 577 milyon lira harcandı. Bu yıl 50 milyon lira daha harcanacak.

Ankara, İstanbul, Muğla ve Bitlis’teki sarayların tümünün bakım, onarım ve çevre düzenlemesi için bu yıl 338 milyon lira ödenecek. 2022’den bu yana 224 milyon lira para yutan bu sarayların 2028’e kadarki bakım ve onarım yükü 1 milyar 340 milyon liraya yükseldi.

1.5 MİLYARLIK DONANIM

Ankara, İstanbul, Bitlis ve Muğla’daki sarayların yeni tefrişatları ile yeni makine teçhizat kurulumu, eskilerinin bakım, onarımı, çeşitli alet ve cihazlarla yayınların alımına bütçeden bu yıl 1 milyar 518 milyon lira gidecek. Bu sarayların bilgi sistemlerinin yenileme ve bakımı için de ayrıca 157 milyon lira harcanacak.

42 milyon harcanıyor

Filoya 20 yeni araç

Cumhurbaşkanlığı bu yıl 42 milyon 500 bin lira harcayarak araç filosuna 20 yeni taşıt daha ekleyecek. Araçlardan 5 tanesi özel donanımlı lüks binek otomobil, 5’i otomobil, 5’i panel, 5’de 15’er kişilik minibüsten oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı tüm bu araçları ÖTV ödemeden satın alacak.

Güneş enerjisi için tam 815 milyon lira

Sarayları ışıl ışıl yanan Cumhurbaşkanlığı bu yıl ilk kez kendi elektriğini üretmek için yatırım ödeneği de aldı. Toplam 815 milyon liralık bu ödenekle 2026-2028 yılları arasında Konya’da 30 MW gücünde Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kuracak. Bu ödeneğin 800 milyon lirası bu yıl harcanacak. Güneş santrali, yaklaşık 25-30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak.