Süpermarketlerin veya kasapların et reyonlarında alışveriş yaparken birçok tüketicinin aklına aynı soru takılıyor: "Sarı derili tavuk daha mı kaliteli, yoksa beyaz derili tavuk mu daha sağlıklı?" İlk bakışta deri rengindeki bu bariz fark tüketicide kalite yanılgısı yaratsa da, gıda uzmanları ve veteriner hekimlerden ve kasaplardan ezber bozan bir açıklama geldi: Cevap tavuğun kalitesinde değil, tamamen beslenme şeklinde gizli.

Sarı ve beyaz derili tavuklar arasındaki temel fark, yetiştirilme süreçlerinde önlerine koyulan yemlerin içeriğinden kaynaklanıyor.

Sarı derili tavuklar, bu tavuklar genellikle sarı mısır, yonca veya bazı çiçek özlerinde bulunan, doğal bir renk pigmenti olan karotenoidler açısından zengin bir diyetle beslenirler. Bu pigmentler kuşun deri altı yağ dokusunda birikerek cilde altın sarısı rengi verir.

Beyaz derili tavuklar ise buğday veya sorgum gibi pigment oranı çok daha düşük olan tahıllara dayalı yemlerle büyütülürler. Sonuç olarak derileri çok daha açık ve beyaz renkte kalır.

"Sarı tavuk daha doğal ve lezzetli" inanışı doğru mu?

Halk arasında en yaygın mitlerden biri, sarı derili tavukların daha doğal yetiştirildiği, daha lezzetli olduğu veya besin değerinin çok daha yüksek olduğudur. Beslenme uzmanları bu konuda net bir dille son noktayı koyuyor: Tavuğun deri rengi, tek başına ürünün kalitesini veya sağlığını belirlemez.

Her iki tavuk türünün eti de biyolojik olarak neredeyse tamamen aynıdır; benzer miktarda protein, B vitaminleri, fosfor ve selenyum gibi mineraller barındırır. Aralarındaki farklar yok denecek kadar minimaldir ve yalnızca kuşun ne yediğiyle ilgilidir.

Hangisini satın almalıyız?

Uzmanlara göre bu seçim tamamen tüketicinin kişisel tercihlerine, yemeğin nasıl hazırlanacağına ve bütçesine bağlıdır.

Eğer tavuğu fırında veya ızgarada nar gibi kızarmış, altın sarısı bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız, piştikten sonraki iştah açıcı estetiği nedeniyle sarı derili tavukları tercih edebilirsiniz. Önceliğiniz sadece protein ve besin değeri almaksa, beyaz derili tavuk da aynı faydaları sunduğu için bütçenize uygun olan her iki seçeneği de gönül rahatlığıyla sepetinize ekleyebilirsiniz.

Tavuk alırken hayat kurtaran 4 kural

Uzmanlar, tavuk satın alırken sadece deri rengine odaklanmanın büyük bir hata olduğunu belirterek, gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için şu kritik hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor:

Etin sert, diri ve homojen (bütünsel) bir görünüme sahip olması gerekir.

Tavuktan asla ekşi, keskin veya hoş olmayan ağır bir koku gelmemelidir.

Tavuğun cildi bütün olmalı; üzerinde gri, mor veya yeşilimsi renk bozuklukları, lekeler bulunmamalıdır.

Satın alınan ürün her zaman buzdolabı koşullarında saklanmalı ve mutlaka son kullanma tarihinden önce tüketilmelidir.