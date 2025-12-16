Dünya'da savunma sanayisine ayrılan bütçe hızla artarken Çin’in yerli imkânlarla geliştirdiği yeni nesil insansız hava aracı (İHA) CH-7, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Uçan kanat tasarımıyla dikkat çeken platformun, planlanan tüm test hedeflerine uygun şekilde performans sergilediği bildirildi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknoloji Kurumu’na (CASC) bağlı 11. Akademi tarafından yapılan açıklamada, test uçuşunun ülkenin kuzeybatısında bulunan bir test sahasında gerçekleştirildiği ve uçuşun sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

BEKLENEN PERFORMANSA ULAŞTI

Yetkililer, ilk uçuşun CH-7’nin temel tasarım felsefesi ile kritik teknolojik kabiliyetlerinin doğrulanması açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Test sırasında elde edilen verilerin, daha önce yapılan simülasyonlar ve yer testleriyle yüksek oranda örtüştüğü ifade edildi.

CASC açıklamasında, uçuşun planlanan tüm hedefler doğrultusunda tamamlandığı ve platformun beklenen performans değerlerine ulaştığı bilgisine yer verildi.

RESMEN GÖRÜNMEZ OLUYOR

Yüksek en-boy oranına sahip uçan kanat (flying-wing) aerodinamik yapısıyla öne çıkan CH-7’nin, yüksek irtifa ve uzun menzilli görevler için tasarlandığı belirtildi. Bu mimarinin aynı zamanda radar görünürlüğünü azaltarak platforma düşük görünürlük avantajı sağladığı kaydedildi.

CH-7’nin elektro-optik ve kızılötesi sensörler başta olmak üzere farklı görev yüklerini taşıyabilecek şekilde geliştirildiği de aktarıldı.

EN KRİTİK AŞAMAYI ATLATTI

CH-7 proje sorumlularından Li Jianhua, test uçuşunun önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İlk uçuş, herhangi bir hava platformu için son derece kritik bir aşamadır. Bu test sayesinde hem tasarım yaklaşımımızı hem de temel teknolojik kazanımlarımızı sahada doğrulamış olduk” ifadelerini kullandı.

OTONOM KABİLİYETLER TEST EDİLDİ

İlk uçuş sırasında CH-7’nin otonom taksi, kalkış ve iniş süreçlerinin yanı sıra uçuş stabilitesi, iz takip performansı ve temel manevra kabiliyetleri de test edildi. Geliştirici ekip, elde edilen sonuçların beklentilerle büyük ölçüde örtüştüğünü bildirdi.

Li Jianhua, uçuş sonrası değerlendirmede, “Tüm performans parametreleri, öngörülen tasarım değerleriyle yüksek oranda örtüşmüştür” dedi.

YAZILIM VE GÖREV YÜKÜ TESTLERİ SONRAKİ AŞAMADA

Yetkililer, ilk uçuşun yalnızca temel uçuş karakteristiklerini kapsadığını belirterek, yazılım doğrulama çalışmaları ile farklı görev yüklerinin entegrasyon testlerinin ilerleyen aşamalarda gerçekleştirileceğini açıkladı.