Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ve güçlenen dolar endeksinin baskısıyla değer kaybetmeye devam ediyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin gölgesinde kalan sarı metal, son 7 ayın en dip seviyelerini test ederken, çeyreklik bazda son 13 yılın en kötü performanslarından birini sergiliyor.

Bankacılık devlerinin, analistlerin ve finans kuruluşlarının yatırımcıları sürekli altına yönlendirmesi yıl sonuna kadar altının bir kere daha rekor kıracağını açıklamaları hala güncelliğini koruyor. Hem evin arabasını satıp altına yatıran küçük yatırımcı hem de büyük yatırımcı altındaki kan kaybına yenik düştü.

GRAM VE ONS ALTINDA SON DURUM

Güncel seans verilerine göre spot altın, yüzde 0,9 değer kaybederek 3.975 dolar seviyesine çekildi. Ons altın, bir önceki seansta 3.942,99 dolara kadar gerileyerek geçtiğimiz kasım ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Yurt içinde ise gram altın fiyatları, yeni güne yüzde 0,8'lik bir azalışla 5.965 lira seviyesinden başladı.

Vadeli piyasalarda da kayıplar derinleşirken, ağustos vadeli altın kontratları yüzde 1,1 düşüşle 3.992,70 dolara gerileyerek yatırımcısındaki tedirginliği artırdı.

2013 YILINDAN BU YANA EN KÖTÜ ÇEYREKLİK

Ortadoğu'da tırmanan gerilimin enflasyon kaygılarını tetiklemesi ve Fed'in faiz artırım ihtimalini kuvvetlendirmesi, altın piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Haziran ayını da ekside kapatarak üst üste 4 ay boyunca değer kaybeden altın, salı günü itibarıyla 2013'ten beri en büyük çeyreklik düşüşünü gerçekleştirdi.

"YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR"

Piyasalardaki sert satış dalgasını değerlendiren Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, düşüşün arkasındaki temel nedenlere dikkat çekti. Spivak, şu ifadeleri kullandı:

"Altını aşağı çeken ana unsurun yüksek tahvil faizlerinden gelen baskı olduğu görülüyor. Aynı zamanda ABD dolarının da hafif yükselişte olması piyasadaki bu durumu doğruluyor."

Doların değer kazanması, emtiayı diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek talebi sınırlıyor.

PİYASALARDA GÖZLER FED'İN KARARINDA

CME FedWatch verileri, trader'ların Fed’in eylül ayındaki toplantıda faiz artırma olasılığını yüzde 67 olarak fiyatladığını ortaya koyuyor. Bu beklenti, sıkı para politikasının bir süre daha masada kalacağına işaret ediyor.

Öte yandan, İran’ın ABD elçileriyle görüşmeyeceğini açıklamasıyla Ortadoğu'da diplomatik çözüm umutlarının azalması petrol fiyatlarını tırmandırırken, küresel enflasyon endişelerini de canlı tutuyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER KIYMETLİ METALLER DE GERİLEDİ

Altındaki kan kaybı diğer değerli metallere de yansıdı. Piyasalardaki son durum şu şekilde gerçekleşti:

Spot Gümüş: Yüzde 1,4 değer kaybıyla 57,75 dolara geriledi.

Platin: Yüzde 0,6 düşüşle 1.542 dolara inerek geçtiğimiz kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Paladyum: Yüzde 0,4 oranında sınırlı bir azalışla 1.199,34 dolardan işlem gördü.