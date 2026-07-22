Yaz aylarında sıklıkla tüketilen ahududunun farklı renklerdeki türleri üzerine açıklamalarda bulunan Beslenme Uzmanı Andriy Makovetsky, sarı ve kırmızı ahududunun sadece renkleriyle değil, içeriklerinde bulunan bileşenlerle de birbirinden ayrıldığını açıkladı.

KIRMIZI AHUDUDU HANGİ BESİN DEĞERLERİNE SAHİP?

Kırmızı ahududu, meyvelere kırmızı ve mor renkleri veren bir polifenol pigmenti olan antosiyanin bakımından oldukça zengindir. Yüksek antioksidan potansiyeline sahip olan bu tür; ellagik asit, ellajitaninler, C vitamini ve çeşitli fitobesinler içerir.

Kırmızı tonlardaki ahududular, özellikle antioksidan kapasitesi açısından ilk sırada yer alır.

SARI AHUDUDU HANGİ FAYDALARI SUNUYOR?

Sarı, krem ve altın tonlarındaki ahududu çeşidi, kırmızı türüne kıyasla daha az antosiyanin içerir. Buna karşın sarı ahududu; lif, organik asitler, C vitamini, manganez ve karotenoidler açısından zengin bir yapıya sahiptir.

Besin profili farklılaşan sarı ahududular, vücut için gerekli olan alternatif mikro besinleri sağlar.

SAĞLIKLI BİR BESLENME İÇİN HANGİ AHUDUDU TERCİH EDİLMELİDİR?

Uzmanlar, iki tür arasında tek bir seçim yapmak yerine her iki ahududu çeşidinin de beslenme düzenine dahil edilmesini öneriyor. Tabakta farklı renklerdeki meyvelerin bir arada bulunmasının, sürekli olarak tek bir ürüne odaklanmaktan daha geniş spektrumlu fayda sağladığı ifade ediliyor.