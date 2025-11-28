Meclis’te MSB bütçesi görüşülürken ‘sarıklı amiral’ tartışması yaşandı. Bakan Yaşar Güler, CHP’li vekillerin ‘ordu siyasallaşıyor’ eleştirilerine yanıt verdi.

Güler, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yaptığını belirterek “Bugüne kadar bir tane siyasi talep benim önüme gelmemiştir, gelse de yapmam” dedi. Bunun üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ diye bilinen ve 2021’de emekliye sevk edilen Tuğamiral Mehmet Sarı’yı hatırlattı. Güler, Bakan’a şu karşılığı verdi:

“O zaman ben bakan değildim. Her personeli yılda 3 kez MİT’e ve emniyete sorarız. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız ‘Yaşar Paşa, şunu da şöyle, bunu böyle yap’ dememiştir. Şu andaki Genelkurmay Başkanına da demiyor. Silahlı Kuvvetlerimiz böyle bir yapıya dayanamaz.” O dönemin Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dı.



