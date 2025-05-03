Nesine 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya Batman Petrolspor'un 2 puan önünde lider giren Sarıyer deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'u 1-0 mağlup ederek 1. lig'e yükseldi. Son olarak 2005 yılında 1. Lig'de mücadele eden Sarıyer, böylece 20 yıl aranın ardından 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 60. dakikada Hakan Yavuz kaydetti.

2. Lig Kırmızı Grup'ta ise son haftaya 71 puanla en yakın rakibi Motolux 68 Aksarayspor'un 1 puan önünde lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 yenerek 1. Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un gollerini 13, 24 ve 35. dakikalarda Enes Soy, 22 dakikada Sefa Narin, 81. dakikada Erkan Eyibil ve 89. dakikada Cem Ekinci kaydetti.

1. LİG'E YÜKSELECEK SON TAKIM 1 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek.

Grup ikincilerinin doğrudan 3. tura yükseleceği play-off'un ilk turunda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. İkinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.