Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Budak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, Sarıyer polisinin takibiyle Kağıthane'de yakalandı.

6 AY ÖNCE CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Edinilen bilgilere göre Oya Budak, yaklaşık 6 ay önce kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı ve bu olay sonucunda hamile kaldı. Cinsel istismar sonrası Budak’ın nişanlısı Samet T., bu durumu öğrenince nişanı bozdu. İstismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BULUŞMAYA ÇAĞIRDI, KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Samet T., Oya Budak’ı konuşmak bahanesiyle buluşmaya çağırdı. Budak, 13 yaşındaki üvey kardeşi D.C. ile birlikte buluşma noktasına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Samet T., yanında getirdiği tabanca ile 5 buçuk aylık hamile olan Oya Budak’a ateş etti. Kurşunlar Budak’ın göğsüne ve kulağına isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Oya Budak’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğiyle birlikte kurtarılamadı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay sonrası babasına ait 34 ES 1380 plakalı araçla kaçan Samet T., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kısa sürede tespit edilerek Kağıthane’de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.