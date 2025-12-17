Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde uzun yıllardır çarşamba günleri kurulan semt pazarının günü, belediye kararıyla değiştirildi. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve mahalle içi ulaşımı rahatlatmak gerekçesiyle alınan karar, pazar esnafını harekete geçirdi. Karara karşı çıkan pazarcılar, Sarıyer Belediyesi önünde toplanarak protesto düzenledi.

Belediye çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün’ün de aralarında bulunduğu grup, sloganlarla tepkisini dile getirdi. Protesto sırasında Şengün ile Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu belediye binası içinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

"GÜN DEĞİŞİKLİĞİ PAZARI FİİLEN SONA ERDİRİYOR"

Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, daha önce Sarıyer’de bazı pazarların kaldırıldığını hatırlatarak, benzer bir sürecin Ayazağa’da yaşandığını savundu. Şengün, “Pazar günü neredeyse tüm esnafın başka semtlerde tezgâhı var. Bu şartlarda burada açmaları mümkün değil. Gün değişikliği, pazarın fiilen ortadan kalkması anlamına gelir” dedi.

Kararın alınma biçimini de eleştiren Şengün, pazar yerleriyle ilgili yetkinin belediyede olduğunu vurgulayarak, bu yetkinin hukuki dayanağı net olmayan bir komisyona devredilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Pazar yerlerinin temel amacının halkın uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak olduğunu dile getiren Şengün, “Eğer halk bu pazara gelmese zaten kendiliğinden kapanırdı. Biz karşı karşıya getirilmek değil, birlikte çözüm üretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şengün ayrıca, kararın geri çekilmemesi halinde Sarıyer genelindeki pazarların da gündeme geleceğini belirterek, esnafın ekmek mücadelesi verdiğini vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise yapılan değişikliğin mahalle sakinlerinden gelen yoğun şikâyetler üzerine gündeme geldiğini söyledi. Aksu, kaymakamlık koordinasyonunda yapılan toplantıda muhtarlar, meclis üyeleri, emniyet ve ilgili meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığını belirterek, çoğunluğun pazarın pazar günü kurulması yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Belediye olarak bu tür kararları tek başına almak istemediklerini ifade eden Aksu, “Hem mahalle sakinlerini hem de esnafı gözeten bir denge kurmaya çalışıyoruz. Pazarcıların mağdur olmasını istemeyiz” dedi.

Pazarda tezgâh açan esnaflar ise kendilerine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını savunarak, kararın ani olduğunu dile getirdi. Esnaf, pazarın gününün değiştirilmesinin hem satışları hem de geçimlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.