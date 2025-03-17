Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan ve konum bakımından İstanbul Boğazına hakim olan tarihi Topçu Karakolu'nda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
MAHALLENİN KÂBUSU OLMUŞTU
1911 yılında inşa edilen tarihi yapı, 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından karakol olarak kullanıldı.
Karakolun taşınmasının ardından tarihi bina 1958-1980 yılları arasında askeri lojman olarak kullanıldı.
Zaman içerisinde iki katlı binanın içerisindeki ahşap yapılarda çökmeler meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin iddialarına göre harabe halde bulunan bina madde bağımlısı kişilerin meskeni oldu.
Yangının yapı içerisinde bulunan madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı tahmin ediliyor.