İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığı soruşturmada bugün gözaltına alınan ünlülere ünlü şarkıcı da eklendi.

Pointer'ın aktardığına göre, "Alya" olarak bilinen şarkıcı Alya Şahinler de gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA BUGÜN

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmalarında medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bugün 24 kişi daha gözaltına alınmıştı.

En son 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yıldız oyuncularından Doğukan Güngör; ardından ise ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin isimleri belli olmuştu.

Liste şu şekilde: