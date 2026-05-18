“Ya Habibi”, “Salla” ve “Soygun Var” gibi şarkılarla tanınan Atiye’den sevindiren haber geldi. Ünlü sanatçının dördüncü kez anne olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Magazin muhabiri Akif Yaman'ın özel haberine göre; ünlü şarkıcının dördüncü kez hamile olduğu ve yine bir kız bebek beklediği öğrenildi. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Atiye’nin bu haberi hayranlarını sevince boğdu.

2018 YILINDA EVLENMİŞTİ

Atiye, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Ferahfeza, Neva ve Rumi adında üç kız çocuğu bulunuyor.

4. ÇOCUK SORUSUNA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Geçen aylarda Atiye muhabirlerin 4. çocuk sorusuna, "Olur neden olmasın? Biz çok seviyoruz, büyük aile olmayı. Tabi şu an biraz zor, çocukların aralarında sadece1'er yaş var. Aralarında 2-3 yaş olması daha iyi olur. Olursa bir 2-3 sene olur" cevabını vermişti.