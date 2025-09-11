Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında manken Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2017'de Arya'yı, iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift Yunanistan'ın Santorini Adası'na tatile gitti.

Tercih ettikleri otel ünlü şarkıcı ve eşine önceki sabah bir sürpriz yaptı. Ünlü çiftin kahvaltısını, içerisinde tek gülün de olduğu kalp şeklinde bir tepsi içerisinde havuza bıraktı. Ancak çift otelin bu sürprizini hiç beğenmedi.

Özlem Ada Şahin havuzun içindeki tepsiyi Instagram hesabından "Yüz ifademi görmeniz lazımdı. Çünkü ben hiç sevmem böyle şeyleri" notuyla paylaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYORLAR

Berkay Şahin geçen hafta yaptığı açıklamada eşi Özlem Ada Şahin ile üçüncü çocuğu istediklerini söylemişti.

Şahin, "Üçüncü çocuğu eşim Özlem de ben de istiyoruz ama bu işler istemekle olmuyor, kısmet" demişti.