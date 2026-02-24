Türk pop müziğinin kendine has tarzıyla tanınan ismi Gökçe, özel hayatını adeta bir sır gibi sakladığı 11 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. 2014 yılında Bülent Gençer ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz yıl sessiz sedasız boşanan ünlü sanatçı, evliliğe bakış açısıyla herkesi şaşırttı.

"SADECE EVLİLİĞİ MERAK ETTİK"

Katıldığı televizyon programında evliliğin ağırlığından kaçmak için ilginç yöntemlere başvurduklarını belirten Gökçe, bu süreci şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim."

GÖKÇE KİMDİR?

Gökçe, Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarıdır. 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Müzik kariyerine 2000’li yılların ortasında başladı ve özellikle Tuttu Fırlattı adlı enerjik pop şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

İlk albümü Beni Bırak ile çıkış yapan Gökçe; hareketli pop tarzı, eğlenceli sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla dikkat çekti. Sonraki yıllarda farklı albümler ve single’lar yayımlayarak kariyerini sürdürdü.