Şarkıcı Güllü’nün yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma kapsamında yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmini açıklamayan bir komşu, yazlığında bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün pencereden itilme anını kaydettiğini öne sürdü. Komşu, görüntüleri inceleyip emniyetle paylaşacağını belirterek “Artık bu olay çözülsün” dedi.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Soruşturma dosyasına daha önce de dikkat çeken tanık ifadeleri yansımıştı. Olayın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Bircan Dülger, daha önce yaptığı açıklamada Tuğyan Ülkem Gülter’in Güllü’yü öldürmeyi planladığını iddia etmişti. Bir başka tanık Çağrı Kutlu ise Gülter’in annesiyle sorunlar yaşadığını, zaman zaman agresif söylemlerde bulunduğunu ve “Ben bunu öldüreceğim” dediğini öne sürmüştü.

Güllü’nün ölümünün kaza değil cinayet olabileceği ihtimali değerlendirilirken, savcılığın soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.