Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kervan Emiroğlu, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülter'in sevgilisi Kervan Emiroğlu ise, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma süreci sürerken Kervan hakkında yeni bir adım atıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre Emiroğlu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Emiroğlu'ndan kan ve kıl örnekleri alınacağı belirtildi.