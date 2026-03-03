Evinde temizlik yapan Hatice'nin balkon camlarını silerken yaşadığı tehlikeli anlar komşuları tarafından görüntülendi. Şarkıcının o anları ''Cam da silerim, şarkı da söylerim, güvenliğin korku dolu anları'' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.
GÜVENLİK SÖZLE MÜDAHALE ETTİ
Hatice'nin temizlik yaptığını gören güvenlik o anları kameraya çekerken şarkıcıya sözle müdahale ettiği de duyuldu. Şarkıcının az kalsın düşeceği anlar için takipçiler farklı yorumlar yaptı.
Gelen yorumlardan bazıları şöyle:
- Hatice hanımın boyu uzun, kolları da uzun.
- Çok sallamayın, düşersiniz, ben korkuyorum buradan.
- Bu zamanda sizin gibi sanatçı kaldı mı, helal size.