T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri aşağıya çıkartılmış olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara Esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 sayılı dosya no ile erişim sağlanabilir.

1 Nolu Taşınmazın Özellikleri :Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Göksöğüt Köyü Aşağı Mah., Bağ arası Mevkii, 105 Ada, 106 Parsel,

Yüzölçümü : 446,41 m2 Kıymeti: 66.961,50 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/08/2025-11/08/2025Tarih, Saat13:31 - 01/09/2025-08/09/2025 Tarih, Saat13:31

2. Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Çavundur Köy, Elmalı Çalı Mevkii, 1434 Parsel,

Yüzölçümü: 5.302 m2 Kıymeti: 212.080,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Arazi Toplulaştırma Kapsamındadır

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2025-08/08/2025Tarih, Saat14:30 - 29/08/2025-05/09/2025Tarih, Saat14:30

3 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü Yeni Mah., Kocakır(Kuyu Kırı)Mevkii, 142 Ada, 50 Parsel,

Yüzölçümü : 4.124,79 m2 Kıymeti: 412.479,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2025-08/08/2025Tarih, Saat13:30- 29/08/2025-05/09/2025Tarih, Saat13:30

4 Nolu Taşınmazın Özellikleri :Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Göksöğüt köyü Yeni Mah., Kocakır Mevkii, 142 Ada, 29 Parsel,

Yüzölçümü : 6.144,76 m2 Kıymeti: 553.028,40 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2025-08/08/2025Tarih, Saat12:01- 29/08/2025-05/09/2025Tarih, Saat12:01

5 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Çavundur Köyü, Tolas Mevkii, 424 Parsel,

Yüzölçümü : 19.580 m2 Kıymeti: 1.174.800,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Arazi Toplulaştırma Kapsamındadır

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2025-08/08/2025Tarih, Saat11:01- 29/08/2025-05/09/2025Tarih, Saat11:01

6 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Göksöğüt köyü Yukarı Mah. , Köy İçi Mevkii, 127 Ada, 23 Parsel,

Yüzölçümü : 872,94 m2 Kıymeti: 2.106.389,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/08/2025-08/08/2025Tarih, Saat10:01- 29/08/2025-05/09/2025Tarih, Saat10:01

7 Nolu Taşınmazın Özellikleri :Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Göksöğüt köyü Aşağı Mah., Bağ Arası Mevkii, 120 Ada, 52 Parsel,

Yüzölçümü: 709,29 m2 Kıymeti: 49.650,33 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2025-07/08/2025Tarih, Saat14:40- 28/08/2025-04/09/2025Tarih, Saat14:40

8 Nolu Taşınmazın Özellikleri : Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Göksöğüt Köy, Kürt başı Mevkii, 926 Parsel,

Yüzölçümü : 689 m2 Kıymeti: 68.900,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2025-07/08/2025Tarih, Saat13:31-28/08/2025-04/09/2025Tarih, Saat13:31

9 Nolu Taşınmazın Özellikleri :Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, Göksöğüt Köy, Taşlı Gürnüt Mevkii, 411 Parsel,

Yüzölçümü : 3.800 m2 Kıymeti: 190.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2025-07/08/2025Tarih, Saat12:01- 28/08/2025-04/09/2025Tarih, Saat12:01

10 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT Köy, İnceyol Mevkii, 4475 Parsel,

Yüzölçümü : 1.863 m2 Kıymeti: 149.040,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2025-07/08/2025Tarih, Saat11:01- 28/08/2025-04/09/2025Tarih, Saat11:01

11 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü, İnceyol Mevkii, 4453 Parsel,

Yüzölçümü: 1.875 m2 Kıymeti : 189.500,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2025-07/08/2025Tarih, Saat10:01- 28/08/2025-04/09/2025Tarih, Saat10:01

12 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü, Karakuyu Göktaş Mevkii, 3268 Parsel,

Yüzölçümü : 2.913 m2 Kıymeti: 175.440,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/07/2025-06/08/2025Tarih, Saat14:30- 27/08/2025-03/09/2025Tarih, Saat14:30

13 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü, Karakuyu Göktaş Mevkii, 3267 Parsel,

Yüzölçümü : 4.538 m2 Kıymeti: 363.040,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/07/2025-06/08/2025Tarih, Saat13:30- 27/08/2025-03/09/2025Tarih, Saat13:30

14 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT/AŞAĞI Köy, Bağ Arası Mevkii, 122 Ada, 60 Parsel,

Yüzölçümü : 3.066,75 m2 Kıymeti: 260.673,75 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/07/2025-06/08/2025Tarih, Saat12:01- 27/08/2025-03/09/2025Tarih, Saat12:01

15 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT Mahalle/Köy, Kürtbaşı Mevkii, 872 Parsel,

Yüzölçümü : 1.081 m2 Kıymeti: 54.050,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/07/2025-06/08/2025Tarih, Saat11:01-27/08/2025-03/09/2025Tarih, Saat11:01

16 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT Köy, Kürt Başı Mevkii, 925 Parsel,

Yüzölçümü : 2.000 m2 Kıymeti: 200.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/07/2025-06/08/2025Tarih, Saat10:01- 27/08/2025-03/09/2025Tarih, Saat10:01

17 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT Köy, Yıkık Mevkii, 1033 Parsel,

Yüzölçümü: 2.500 m2 Kıymeti: 175.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025-05/08/2025Tarih, Saat14:32- 26/08/2025-02/09/2025Tarih, Saat 14:32

18 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT Köy, Yıkık Mevkii, 1565 Parsel,

Yüzölçümü: 966 m2 Kıymeti: 115.920,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025-05/08/2025Tarih, Saat13:32-26/08/2025-02/09/2025Tarih, Saat 13:32

19 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, GÖKSÖĞÜT Köy, Taşlı Gürnüt Mevkii, 667 Parsel,

Yüzölçümü: 1.526 m2 Kıymeti: 106.820,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025-05/08/2025Tarih, Saat12:05-26/08/2025-02/09/2025Tarih, Saat12:05

20 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü, Taşlı Gürnüt Mevkii, 410 Parsel,

Yüzölçümü : 3.900 m2 Kıymeti: 195.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025-05/08/2025Tarih, Saat11:05- 26/08/2025-02/09/2025Tarih, Saat11:05

21 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü , Taşlıgürnüt Mevkii, 372 Parsel,

Yüzölçümü : 2.700 m2 Kıymeti: 135.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025-05/08/2025Tarih, Saat10:05-26/08/2025-02/09/2025Tarih, Saat10:05

22 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, ÇAVUNDUR Köy, Elmalı Çalı Mevkii, 1436 Parsel,

Yüzölçümü: 1.866 m2 Kıymeti: 74.640,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Arazi Toplulaştırması Kapsamındadır

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/07/2025-04/08/2025Tarih, Saat14:45- 25/08/2025-01/09/2025Tarih, Saat14:45

23 Nolu Taşınmazın Özellikleri:Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü Yukarı Mahalle, Köyiçi Mevkii, 127 Ada, 22 Parsel,

Yüzölçümü : 740,72 m2 Kıymeti: 199.044,85 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/07/2025-04/08/2025Tarih, Saat13:45-25/08/2025-01/09/2025Tarih, Saat13:45 Yukarıda yazılan satış ilanı hissedar İBRAHİM ACAR adına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02243631