SASA Polyester, 100 milyon TL sermayeli yeni şirket kurduğunu KAP'a bildirdi

KAP'a yapılan açıklamada "16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanı da içerecek şekilde, Adana/Yumurtalık'ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek üzere sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.'nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.