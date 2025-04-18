SAROS Araştırma’nın gerçekleştirdiği son ankette “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan siyaseti bıraksa kime oy verirsiniz?” diye soruldu.

Araştırma, 11-18 Mart tarihleri arasında 26 il, 168 ilçede gerçekleştirildi.

CHP aynı kalıyor, AKP eriyip bitiyor

CHP Yüzde 29.8

AKP Yüzde 13.2

MHP Yüzde 13

DEM Yüzde 10.7

İYİ Parti Yüzde 7.6

YRP Yüzde 5.7

Deva P. Yüzde 5.5

Zafer P. Yüzde 4.7

Anahtar P. Yüzde 2.7

Gelecek P. Yüzde 2.3

Saadet P. Yüzde 2

TİP Yüzde 1.6

Diğer Yüzde 1.3

Gazeteci Ertuğrul Özkök, dikkat çeken anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkök, "Dün önüme gelen bir anket beni hiç şaşırtmadı. Ama eminim, bugün yargıdaki bütün bu fecaata rağmen sesini çıkarmayan birçok AKP’li için çok şaşırtıcı bir sonuç bu" dedi.

Anketin seçimle ilgili sonuçlarının birçok haber sitesinde yer aldığını belirten Özkök, anketin sonunda sorulan bir sorunun ise yeterince dikkat çekmediğini vurguladı.

"ERDOĞAN'SIZ AKP DEMİREL'SİZ DYP, ÖZAL'SIZ ANAP GİBİ"

"Bu tablo bize şunu açıkça gösteriyor: Erdoğan'sız bir Türkiye’nin en büyük partisi CHP" diyen Özkök, "Şu an AKP’nin temsil ettiği siyasi alan, Demirel'siz DYP ve Özal'sız ANAP’ınkinin aynısı." ifadelerini kullandı.

Özkök, "Ama bu anketin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taşıyıcı ayaklarındaki herkese; bürokratlar, hakimler, savcılar, güvenlik yetkililerine anlattığı yeni bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 ve 31 Mart 2024 Yerel Seçim kampanyalarında “Bu benim son seçimim” dedi. Gelen son anketler, Türkiye’nin şu son hali, gençlerin tepkileri, ekonominin çıkmazı, yargının feci hali bize şunu anlatıyor: “Külliye dönemi” fiilen sona eriyor" ifadelerini kullandı.