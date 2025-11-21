Sosyal medyada 'Marulcu Süleyman' adı ile tanınan çiftçi Süleyman Nabi Bulut, geçtiğimiz günlerde paylaştığı video ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu.



Fenomen çiftçi, tarlasında yetiştirdiği kıvırcıkların tanesine 2 TL teklif edildiğini belirterek, bu şartlar altında satış yapmayacağını belirtmiş ve "Şu marula 2 TL fiyat veriyorlar. Satarsam şerefsizim, koyunlara yediririm" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİFTÇİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI



Mevcut fiyatlar ile üretim maliyetinin dahi karşılanmadığını belirten çiftçi, kısa sürede gündem olan videosunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile sorun yaşadı. Yeni bir açıklamada bulunan Bulut, "Beni videodan sonra stokçulukla suçladılar. Yanıma geldiler tutanak tuttular. Kendi hakkımı ararken stokçu durumuna düştüm" dedi.



MİLYONLARCA TL CEZA KESİLEBİLİR



Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına göre stokçulukla mücadele kapsamında ağır para cezaları uygulanmakta. 2025 yılı itibarıyla stokçuluk yaptığı tespit edilen üreticilere 6 ila 2 yıl arasında hapis cezası verilirken, 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar değişen para cezaları uygulanabilmekte.