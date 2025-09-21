Kamuoyunun büyük tepkilerine, madencilerin direnişine karşın yok pahasına, sadece 5 yıllık kârı karşılığında 20 milyar liraya özelleştirilen Çayırhan Termik Santrali, bu kez de tam kapasite çalışması ile gündemde. Özelleştirme yapıldı, tam kapasite çalışmayan santral, hemen tam kapasiteye geçti. Elden çıkarma işlemi adına santralde bakım süreçlerinin özelleştirme sonrasına bırakılması tepkilere neden oldu. Santralde, işçi maaşları da erken yatırıldı. Değeri en az 4 milyar dolar olarak hesaplanan, yılda 100 milyon dolar da kâr getiren santral ve maden sahaları devir tarihindeki kurla 512.8 milyon dolara özelleştirildi.

Santralin işletme hakkını taksitle 20 milyar liraya satın alan şirket, 4 ünitesini aynı anda çalıştırıp elektrik üretimine başladı. Bakım yapılarak 4 ünitenin de tam kapasiteye yükseltildiği belirtilirken, “Demek ki santralin özelleştirilmesi için üniteler bakımsız bırakılmış. Şirket, işe başlar başlamaz 4 üniteyi çalıştırarak tam kapasiteye geçti. Şimdiye kadar bu ünitelerin tümü aynı anda arıza verdiği gerekçesi ile çalıştırılmıyordu. Demek ki Çayırhan’ı elden çıkarmak için özellikle sorun yaratılmış. Kamu kaynağı da bu yolla ucuza satıldı” yorumu yapıldı.

MAAŞLAR ERKEN YATTI

Şirketin tepki çekmemek için işçi alacakları konusunda hassas davrandığı da belirtildi. Pazartesi günü ödenmesi gereken işçi maaşları bir gün önce yatırıldı. Bu konuda bilgi veren kaynaklar, “Özelleştirme sonrası şirkette işçi haklarına karşı hassasiyet gösteriliyor. Kamuoyunun gözünün bu tesiste olduğu biliniyor ve şirket erken ödeme yapıyor. Herhangi bir mobbing ya da üretime zorlama konusunda baskı yaşanmadı” dedi.

Akçadağ şirketi santralin ücretini taksitle ödeyecek

Çayırhan’da, Akçadağ Grubu, 20 milyar liralık özelleştirme bedelinin yüzde 20’sini peşin 6 yıl taksitle ödeyecek. Devir sırasında 4 milyar lira ödendi, 16 milyar lira da 6 yılda verilecek. 4 milyar lirayı devlet trafik cezaları yoluyla 9 günde topluyor. Yaklaşık 2.7 milyarlık yıllık taksit ise 6 günlük ceza parası. Çayırhan’ın 20 milyarlık bedeli de 45 günlük trafik cezasına karşılık geliyor. Firma devlete ödemesi gereken 16 milyarı bankaya yatırsa, faizin yarısıyla taksitleri ödeyebiliyor. İşletmeden elde edeceği kâr ile de daha fazla kâra geçiyor.

İhalesi 7 Mart’ta yapılan Çayırhan’ın özelleştirmesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs’ta onaylandı. Devir işlemi ise 31 Temmuz’da yapıldı. Santral, santralin taşınır malları ile gayrimenkulleri, 800 lojman, arsa, arazi ve maden sahasının işletme hakkı bütün halinde şirkete verildi.

350 işçi alınacak

Akçadağ şirketi, kömür üretim alanındaki işçi açığını kapatmak için 350-450 civarında yeni işçi almayı planlıyor. Böylelikle özelleştirme öncesi emekliye ayrılan 350 işçinin yerine yenileri görev alacak. Şirketin ilk etapta 250, daha sonra da 100-200 işçi alacağı bildirildi. Yeni alınacak işçilerin ağırlıklı olarak yeraltında çalıştırılacağı belirtildi. Santralde yer üstü işçilerine ortalama 40-55 bin TL, yeraltı işçilerine de 75-80 bin TL arasında maaş ödeniyor.