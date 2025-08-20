Öğretmen Jeremy Hubbard ve şarkıcı-söz yazarı eşi Rachel Savage, 107 yıllık Shenton Park'taki eve iki yıl önce yerleşip tadilat yapmaya başladı. Yerel bir gazete konuşan çift, evi Watson'dan kiraladıklarını ve kendi paralarıyla yenilediklerini söyledi.

"BU EV ASLA KİRALANMADI" DEDİ

Ancak 81 yaşındaki ev sahibi Marilyn Watson ve yeğeni Greg Preston, çiftin iddialarını yalanladı. Preston, "Teyzem bu eve kimseyi yerleştirmedi, kiralama anlaşması da asla yapmadı" dedi. Ev, 2010'da bir dolu fırtınasında hasar gördükten sonra boşaltılmış ve Watson ise başka bir bölgeye taşınmıştı.

KOMŞULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yerel medya, geçen günlerde eve taşınma amacıyla yük kamyonlarının geldiğini ve çiftin taşındığını aktardı. Komşular ise olay karşısında ikiye bölündü. Bazıları, evin yıllardır boş durup çürümeye terk edilmesini eleştirirken, bazıları da çiftin hiçbir hakkı olmayan bir yerde yaşamasına tepki gösterdi.

Bir mahalle sakini, "Kaçak yaşamı savunmuyorum ama en azından kira ödemelerine izin verilebilirdi. Ev, onlar olmasa çürüyecekti" derken; bir diğeri, "Bu, yoksul bir ailenin çaresizlik hikayesi değil. Onlar lüks tatiller yapan, pahalı arabalarla gezen, zengin ailelerden gelen insanlar" diye konuştu.

AVUSTRALYA'DA 'SQUATTER' YASASI

Batı Avustralya yasalarına göre bir kişi, sahibinden izin almadan en az 12 yıl boyunca bir mülkü işgal ederse, yasal mülkiyet talebinde bulunabiliyor. Bu durum "squatters' rights" olarak biliniyor.

Konuya ilişkin konuşan avukat Jordan van den Lamb ise boş evlerin işgal edilmesini şöyle savundu:

"Evler, insanların yaşaması için var. Para kazanmak için değil."