Sıfır veya ikinci el araç almak, özellikle ilk kez araç sahibi olacaklar için oldukça zorlu bir süreç. Piyasada birçok model bulunurken, doğru tercihi yapmak kafa karıştırıcı olabiliyor. İkinci el otomobil seçiminde kilometre, motor sağlığı ve diğer teknik özellikler ön plana çıkıyor.

JAPON OTOMOBİLLER GÜVENİRLİĞİNİ KANITLADI

İngiliz otomobil uzmanı William Fletcher, geniş çaplı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre ikinci elde İngiltere’de en çok tercih edilen model Toyota Yaris oldu. Fletcher, aracın dayanıklılığı ve Toyota’nın uzun yıllar garanti sunmasının bu tercihte belirleyici olduğunu belirtti.

Fletcher, "İngiltere'de en popüler 58. otomobil modeli olan mütevazı Toyota Yaris, İngiliz yollarındaki en güvenilir otomobillerden biridir ve binlerce sahibi bir yılda sıfır arıza bildirmiştir. Toyota'nın dayanıklılık konusundaki itibarı ile desteklenen Yaris, basit, iyi kanıtlanmış mühendislikten faydalanır ve son derece güvenilirdir" ifadelerini kullandı.

Yaris’in onarım maliyetlerinin düşük olması ve yetkili servis tarafında sağladığı tatmin edici hizmet de aracın ikinci elde değerini artırıyor.

İKİNCİ EL ARAÇTA YARİS ÖNE ÇIKIYOR

Fenomen tamirci David Log da Yaris’in ideal bir otomobil olduğunu vurgulayarak, ikinci elde en iyiler arasında ilk üç sırada yer alabileceğini söyledi. Uzun ömürlü, dayanıklı ve düşük bakım maliyeti sunan Yaris, ikinci el otomobil piyasasında güvenilirlik arayanların bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.