İsrail/ABD koalisyonuyla İran arasındaki savaş 3. gününe girdi. İran'ın ölen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in suikastı ile başlayan kanlı savaş tüm Orta Doğu'ya, hatta Güney Kıbrıs'a atılan füzelerle Avrupa'ya yayılıyor.

İsrail ve ABD Tahran başta olmak üzere İran'ın büyük şehirlerini aralıksız bombalarken İran da Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerini ve elçiliklerini vurdu.

İran daha önce kullanmadığı füzelerini İsrail'e İHA sürüleri eşliğinde fırlattı, Hürmüz Boğazını kapayarak savaşı yeni bir boyuta taşıdı.

ABD ve İsrail koalisyonu ise İran liderliğinden öldürdüğü isimleri teker teker açıklıyor. İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı ve toplamda 150 bin rezerv askerini göreve çağırdı.

Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaş tüm hızıyla devam ederken, petrol fiyatları da tavan yapmaya devam ediyor.

GÜNEY KIBRIS'A BİR İHA FIRLATILDI

İngiltere savunma bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dün gece İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki Akrotiri üssüne bir İHA saldırısı düzenlendiğini, saldırının sınırlı hasara yol açtığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Kıbrıs'ın Akrotiri kentindeki İngiliz Hava Kuvvetleri üssündeki yetkililerin, İran'ın Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine İHA fırlatmasının ardından önlem olarak gerekli olmayan personelin geçici olarak dağıtılmasını planladığını açıkladı.

İngiltere'nin adadaki diğer tesislerinin normal şekilde çalışmaya devam edeceği belirtildi.

İRAN SANAYİYİ HEDEF ALIYOR

İran, saldırılarını genişleterek askeri üslerden sonra Körfez ülkelerinin fabrikalarını ve petrol rafinerilerini vurmaya başladı.

İran, Suudi Arabistan'daki ARAMCO petrol rafinerisini vurdu. Ras Tanura'daki petrol rafinerisi hedef aldı.

Bahreyn'de ise Aluminyum Bahreyn (Al-Ba) Şirketi İran füzelerinin hedefine girdi. Fabrika'dan dumanlar yükseldi.

Kuveyt'de patlamalar duyuldu. Bahreyn ve BAE'da ABD askeri üslerinin vurulduğu aktarıldı.

PETROL VE ALTIN FIRLADI

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarının etkisi üçüncü günde de devam ederken, piyasalar haftaya hareketli başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başladı.

Petrol ve altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.