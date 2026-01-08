İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa topraklarında duyulmamış bir askeri talimat, bugün dünya gündemine bomba gibi düştü. Danimarka Krallığı, stratejik öneme sahip özerk bölgesi Grönland’a yönelik olası bir ABD müdahalesi durumunda, ordusuna "merkezi hükümetten talimat beklemeksizin savunmaya geçme" yetkisi verdi.

EN RADİKAL ÖNLEMLER ALINDI

Danimarka’nın önde gelen medya kuruluşu Berlingske tarafından sızdırılan belgelere göre, Danimarka ordusu için hazırlanan savunma protokolü en radikal seviyeye çekildi. Karara göre, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa dahi ordu savunma harekatına başlayacak. Askerler, düşman tarafından esir alınan veya etkisiz hale getirilen üst düzey yetkililerden gelecek "teslim ol" emirlerini kesinlikle dinlemeyecek. Bu karar, müttefik iki NATO üyesi olan Danimarka ve ABD arasındaki gerilimi hiç olmadığı kadar su yüzüne çıkardı.

AVRUPA BİRLİĞİ DANİMARKA'NIN ARKASINDA

Krizi tetikleyen ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki ısrarlı açıklamaları oldu. Trump, adada artan Rus ve Çin varlığını gerekçe göstererek, "Ulusal güvenliğimiz için Grönland’a ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Washington’un bu "satın alma" veya "kontrol altına alma" iştahı, Avrupa Birliği’nde sert karşılık buldu. Brüksel, Danimarka’nın arkasında dev bir blok olarak duruyor.

Antonio Costa (AB Konseyi Başkanı): "Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland olmadan hiçbir karar alınamaz!"

Ursula von der Leyen (AB Komisyonu Başkanı): Trump’a üstü kapalı ancak sert bir mesaj göndererek, "Hukuk, güçten daha güçlüdür" vurgusu yaptı.

GRÖNLAND NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Buzulların altındaki devasa maden rezervleri, nadir toprak elementleri ve eriyen buzlarla açılan yeni ticaret rotaları Grönland’ı 21. yüzyılın en kritik stratejik noktası haline getirdi. Danimarka’nın bu "askeri alarm" seviyesi, Avrupa’nın artık kendi toprak bütünlüğü konusunda müttefiki ABD’ye bile taviz vermeyeceğinin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor.

Savaş ateşleri bu kez Kuzey’in soğuk sularında mı yanacak? Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.