Orta Doğu'da şiddetlenen savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkelerinde yeraltı sığınaklarına olan talebi eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Bir zamanlar "komplo teorisyenlerinin" paranoyası olarak görülen nükleer ve topçu saldırılarına dayanıklı sığınaklar; bugün Kim Kardashian'dan Mark Zuckerberg'e kadar pek çok ismin arka bahçesini süslüyor. Sektör temsilcileri, artan küresel belirsizlik nedeniyle üretim bantlarının kilitlendiğini belirtiyor.

Teksas, Sulphur Springs merkezli sığınak üreticisi Atlas Survival Shelters, bu paniğin tam merkezinde yer alıyor.

Körfez'deki gerilimi önceden sezen Hubbard, savaşın patlak vermesinden sadece 48 saat önce, 26 Şubat'ta Dubai'de stratejik bir ofis açtı. O günden bu yana şirket Katar, Pakistan, Dubai ve ABD'den gelen talep yağmuruna tutulmuş durumda.

"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Gelecekteki belirsizlikler göz önüne alındığında, artık kimse hava saldırısı sığınağı alan birinin 'deli' olduğunu düşünmüyor."

Şu anda ABD'ye teslim edilmeye hazır onlarca sığınak bulunurken, yenileri için harıl harıl çalışılıyor. Hubbard, şirketinin sadece önümüzdeki iki ay içinde, son üç yılın toplam cirosunu aşacağını tahmin ediyor.

MÜŞTERİLERİ ARASINDA DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ VAR

Sığınak pazarının en sadık müşterileri arasında dünyanın en zenginleri ve ünlüleri var. Rapora göre; Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, realite şov yıldızı Kim Kardashian, ünlü YouTuber MrBeast ve İngiltere'de cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan Andrew Tate gibi isimler sığınaklarını çoktan hazırladı. Üstelik bu isimlerin tamamı, siparişlerini İran-Irak çatışmaları henüz başlamadan önce vermişti.

Peki bu sığınakların içinde ne var ve ne kadara mal oluyorlar?

Temel Model (25.000 Dolar): Dört kişilik bir ailenin arka bahçesinde bir haftaya kadar yeraltında kalmasına olanak tanıyor. Radyasyona ve bombardımana karşı tam korumalı.

Milyon Dolarlık Modeller: Yıllarca yeraltında yaşamayı sağlayacak şekilde tasarlandı. İçerisinde televizyonlu oturma odası, tam donanımlı mutfak, banyo, çamaşırhane ve hatta silah depolama odaları bulunuyor.

Güvenlik ve Derinlik: Radyasyondan korunmak için 1 metre toprak ve beton derinliği yeterli olsa da, Hubbard topçu atışlarına karşı sığınakları genellikle 2 ila 3 metre derine inşa etmeyi tercih ediyor.

Tam Teçhizat: Alıcının arazisine doğrudan betonarme olarak inşa edilebilen veya metalden üretilip teslim edilen her sığınakta; sızdırmaz çelik kapılar, kirlenmiş ortamdan gelenler için bir dekontaminasyon (arındırma) duşu, yedek bataryalar, su filtreleri ve Wi-Fi bağlantısı standart. Elektrik şebekesi çökse bile, havalandırma sistemi manuel bir kol (çevirme kolu) yardımıyla elle çalıştırılabiliyor.

Yeraltında aylarca, hatta yıllarca hayatta kalmak artık bir bilim kurgu senaryosu değil; küresel elitlerin ve korkuya kapılan halkın yüz milyonlarca dolar akıttığı devasa bir emlak sektörüne dönüşmüş durumda.