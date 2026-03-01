ABD-İran hattında gerilim tırmanırken Hazine, iç finansmanda tercihini altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasından yana kullanarak borç stokunu altın fiyatlarındaki oynaklığa daha da bağımlı hale getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında yaptığı iç borçlanmanın yüzde 28.7’sini altınla gerçekleştirdi. İç borcun içindeki altının yükü geçen yılın bile 1.87 puan üzerine çıktı. Altında artışı tetikleyen savaş ve uzun süreli belirsizliklere rağmen iç borçlanmanın altın üzerinden yapılması ülke borç yükünde beklenmedik artışlara neden olabiliyor. Hazine, yılın ilk ayında 150.3 milyarı dış, 497.8 milyarı da iç olmak üzere toplam 648 milyar 125 milyon liralık yeni borçlanma yaptı. Aynı dönemde 85 milyar liralık dış, 223.6 milyarlık da iç borç geri ödemesi gerçekleştirildi. Böylece İlk ayda net borçlanma 339 milyar 756 milyon liraya ulaştı.

RİSKSİZ TAHVİL AZALDI

İç borçlanmada dikkat çekici artış ise son dönemin en riskli yatırım araçları arasında yer alan altınla yapılan borçlanmada görüldü. Ocak ayındaki 497.8 milyar liralık iç borçlanmanın yüzde 28.7’si altın tahvili ve altın kira sertifikası ihraç edilerek gerçekleştirildi. Bu da Hazine’nin yaklaşık 143 milyar lira yeni altın borçlanması yaptığı anlamına geliyor. Geçen yılın ocak ayında bu oran yüzde 27 olmuştu. Altınla yapılan borçlanma tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 oranında devasa düzeyde arttı. Buna karşılık en risksiz borçlanma enstrümanı olan sabit kuponlu devlet iç borçlanma senetleriyle (DİBS) yapılan borçlanma oranı geçen yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 29.4’e (146.4 milyar TL) geriledi.

Tabloyu altın ve faiz bozdu

Hazine, iç borçlanmanın döviz/TL ve sabit/değişken faiz dengesinde 2025 yılını en düşük risk performansıyla kapatmıştı. 2025 Ocak-Aralık döneminde toplam borçlanmanın yüzde 64.6’sı sabit faizli, yüzde 80’i de TL cinsiyle gerçekleştirilmişti. Bu yılın ilk ayında ise Hazine, borçlanmanın yüzde 44.3’ünü sabit faizle yapabildi. Yüzde 55.7’si değişken faizden oluştu. Altınla borçlanma da tablonun TL/döviz yapısını bozdu, TL cinsi borçlanma yüzde 71.3’e inerken döviz cinsi borçlanma oranı tamamı altın kaynaklı olmak üzere yüzde 28.7’ye yükseldi.