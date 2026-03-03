ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dördüncü gününe girerken, ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Orta Doğu’daki bir düzineden fazla ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı.
Bakanlığın Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mora Namdar’ın aktardığına göre, ABD vatandaşlarına Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’den ticari uçuşlar aracılığıyla ayrılmaları çağrısı yapıldı.
"Derhal ayrılın" uyarısıyla paylaşılan mesajda, listelenen ülkelerin ABD vatandaşları için ciddi güvenlik riskleri barındırdığı belirtildi.