Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve jeopolitik risk dalgası, küresel piyasalarda "güvenli liman" arayışını tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından misilleme olarak körfez ülkere ve Irak'ı vurmaya başlayan İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla dünya büyük bir krizin eşiğine geldi. Ayrıca İsrail’in Filistin, Lübnan ve Suriye hattındaki operasyonlarının ardından İran’a yönelik doğrudan hamleleri, altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirirken; dünya devlerinin "savaş ekonomisi" hazırlıkları da netleşti.

Dünya genelinde ekonomi yönetimleri, artan belirsizliklere karşı rezervlerini tahkim etme yarışına girdi. Açıklanan son veriler, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin olası bir küresel krize karşı devasa miktarlarda kıymetli maden stokladığını ortaya koyuyor.

Stratejik rezervlerini gümüş ve altınla güçlendiren merkez bankaları, finansal savunma hatlarını tarihin en güçlü seviyesine ulaştırmış durumda.

İşte 2026 yılı Mart ayı itibarıyla dünya genelinde altın rezervi en yüksek olan ilk 20 ülke:

Not: Dünya Altın Rezervi Sıralaması (İlk 20 Ülke) Aşağıdaki liste, ülkelerin resmi merkez bankası stoklarını temsil eden yaklaşık tonaj verilerini içermektedir:

20- Lübnan 286 Ton

19- Birleşik Krallık 310 Ton

18- Suudi Arabistan 323 Ton

17- Kazakistan 341 Ton

16 Özbekistan 390 Ton

15 Portekiz 383 Ton

14- Tayvan 424 Ton

13- ECB (Avrupa Merkez Bankası) 506 Ton

12- Polonya 550 Ton

11- Hollanda 612 Ton

10- Türkiye 641 Ton

9- Japonya 846 Ton

8- Hindistan 880 Ton

7- İsviçre 1.040 Ton

6- Çin 2.306 Ton

5- Rusya 2.327 Ton

4- Fransa 2.437 Ton

3- İtalya 2.452 Ton

2- Almanya 3.350 Ton

1- ABD 8.133 Ton

TÜRKİYE'NİN TONLARCA YASTIK ALTI DETAYI

Türkiye, 641 tonu aşan resmi rezervleriyle dünyada ilk 10 içerisindeki yerini korurken; vatandaşların elindeki yaklaşık 4.200 tonluk "yastık altı" birikimiyle birlikte dünyanın en büyük fiziki altın depolarından biri olarak kabul ediliyor.