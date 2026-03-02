Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, brent petrol fiyatlarında görülebilecek yükselişin para politikasını nasıl etkileyebileceğini “Petrol fiyatları 80 dolar civarında dengelense bile bu ay faiz indirimi ihtimalinin çok çok azaldığını düşünüyorum. Eğer petrol fiyatları 90-100 dolara yaklaşırsa TCMB faizi artırmak zorunda kalabilir” ifadesiyle anlattı.

‘BORSA DÜŞER, ALTIN ÇIKAR’

Eryılmaz, yarın açıklanacak şubat ayı enflasyon oranının yüzde 3.5 civarında gelmesi durumunda da petrol fiyatlarındaki artışla beraber TCMB’nin yüzde 37 seviyesindeki faizi indirme ihtimalinin masadan kalkabileceğini söyledi.

Filiz Eryılmaz, savaş çanlarının çalmasıyla borsanın gerileyeceğini, altının ise yükseleceğini tahmin ediyor. Eryılmaz, “Borsada negatif açılış bekliyorum ama sert bir çöküş görülmeyebilir. BIST 100 endeksinin 13 bin puanın üzerinde tutunmasını güçlü bir senaryo olarak görüyorum” dedi.

Eryılmaz, altınla ilgili “Altında güçlü bir yükseliş olabilir. Kapalıçarşı’da ise alım-satım makası açılırsa yüklü fiziki altın alımı yapılmamalı. Ya piyasanın dengelenmesi beklenmeli ya da kademeli alım yapılmalı” önerisinde bulundu.

BORSA İSTANBUL AÇIK KALACAK

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Borsa İstanbul’un bugün işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların manipülasyon girişimi olduğu belirtildi.