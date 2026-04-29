İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle zaten yüksek seyreden enflasyon ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle füze gibi uçuyor. Çarşı pazar etiketleri her gün değişiyor. Zincir marketlerde salkım domates 200, çeri domates 250 lira oldu. Yerli muz 150, limon 110, çarliston biber 99, tek bir kıvırcık ise 95 liraya çıktı.

‘FAHİŞ ZAM GELDİ’

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sebze ve meyvedeki artışta nakliye ücretlerine dikkat çekti. Sarıgül, “2021’de mazotun litresi 6.5 liraydı, bugün 71 lira oldu. Meyve sebze taşıyan bir TIR, İzmir ya da Antalya’dan İstanbul’a gelirken otoyola 680 lira ödüyordu bugün 4 bin 585 lira veriyor. Geçiş ücreti 48 lira olan Osmangazi Köprüsü ise bugün 3 bin 195 liraya çıktı. 213 liralık Yavuz Sultan Selim Köprüsü 740 lira oldu” ifadelerini kullandı.

500 kilometre yol kat ederek otoyol ve köprülerden geçen ve meyve sebze taşıyan bir TIR sürücüsünün 2021’de toplam 2 bin 498 lira öderken bugün 20 bin 945 lira verdiğini belirten Sarıgül “Zam oranı 5 yılda yüzde 738.47 oldu. 2021’de 6.5 lira olan motorinin litre fiyatı yüzde 992 artarak, 71 lira oldu. Bunun tek sorumlusu beceriksiz ekonomi yönetimidir” diye konuştu.

Sürücülerin daha önce sebze meyve taşıdıkları TIR’ın deposunu 1137 liraya doldurduğunu bugün ise aynı deponun 12 bin 425 liraya dolduğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi: “Otoyol ücretleri ile Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne fahiş zam geldi. Bu ülkede 17 milyon emekli hayat mücadelesi veriyor. Piyasa yanıyor, akaryakıt, otoyol, köprü ücretleri de artık sofralara yansıyor.”