Türkiye ve İran'ı birbirine bağlayan Van'daki Kapıköy sınır kapısında ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarının ardından İranlılar İran'dan Türkiye'ye geçmeye başladı.

Savaşın 8. gününden itibaren Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki yolcu trafiği hareketlendi. Sınırı geçenlerin büyük çoğunluğu iş, aile veya arkadaşlık bağları nedeniyle Türkiye ile zaten iletişimde olan kişilerden oluşuyor.

Birçoğu savaş endişesiyle önceden planladıkları ziyaretlerini erkene alırken üçüncü bir ülkede oturum izni veya vatandaşlığı bulunanlar Türkiye’yi sadece bir geçiş noktası olarak kullanıyor.

Kapıköy’de konuşan yolcuların çok azı savaştan kaçmak amacıyla uzun bir süre boyunca Türkiye’de kalmayı planladıklarını ifade etti. Nitekim yüzlerce İranlı, kapıdan geçerek Türkiye'ye girmeye devam ediyor.

SAVAŞTAN KAÇSALAR DA, GÖZLERİ İRAN'DA KALDI

İran’ın batısındaki Urmiye’den yola çıkarak bir zamanlar yaşadığı İstanbul’daki hastalarını görmeye giden 38 yaşındaki İranlı estetik cerrah Reza Gol, "yolculuğunun tek nedeninin savaş olmadığını" söyledi.

Associated Press'e konuşan Gol, "İran’ı tamamen terk edip etmeyeceğimiz henüz belli değil ancak bu arada biraz kafamı boşaltabilirim. Gördüğünüz gibi sınırda aşırı bir kalabalık yok. Herkes evinde kalıyor. Şimdilik insanlar sahip oldukları her şeyi geride bırakıp kaçmıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan beş yıldır İran’da yaşayan İran-Kanada çifte vatandaşı Pooneh Askari ve eşi, tüm hayatlarının İran’da olduğunu vurgulayarak gönülsüzce Kanada’ya gitmeye hazırlanıyor.

Askari, “Son beş yıldır İran’da yaşıyoruz. Bütün hayatımız orada,” diyerek sitem eden Askari, istemeden de olsa savaş sebebiyle Kanada'ya doğru yola çıktı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle sadece adını paylaşan Fariba ise, oğluyla birlikte savaşı sonunu beklemek üzere İzmir’e gideceğini söyledi.

Fariba, sınırda büyük bir göç dalgasının yaşanmamasını komşularının ve arkadaş çevrelerinin kaçacak imkanlara sahip olmamasına bağlayarak “İnsanlar şu an çok fakir. Bu yüzden evlerinde kalıyorlar ve korkuyorlar” diye konuştu.

İRANLILAR UÇAK BEKLİYOR

Çin’de eğitim gören 26 yaşındaki Mehregan, kış tatili için gittiği Ahvaz’dan Türkiye’ye ulaşmak için 15 saatten fazla araç kullandı.

Maddi zorluklar nedeniyle geceyi Van Havaalanı’nda geçiren genç öğrenci, kar fırtınası sebebiyle uçuşu iptal edilince büyük bir mağduriyet yaşadı.

Mehregan, “Eğer yarın buradan bir uçağa binemezsem Çin uçuşumu kaçıracağım ve iadesi olmayan biletin parasını kaybedeceğim,” diyerek içinde bulunduğu çaresizliği anlattı.

Kanada’ya dönen 53 yaşındaki Harrison Mirtar, ülkesine yönelik dış müdahaleye öfkeli olsa da Tahran’daki ailesi için büyük bir endişe taşımadığını söyledi.

VAN GEÇİŞ NOKTASI

Van zaten İranlılar için kolay olduğu kadar hesaplı bir gezi imkanı sunuyordu. Şimdiyse İranlılar güvenlik için Van'a geçiyor.

Normalde Mart'da İranlılar tarafından rağbet gören Van'da, savaştan kaçanların veya çift vatandaşlığı olanların kısa süreli konakladığı görüldü.

İranlılar normal şartlarda Türkiye’ye vizesiz giriş yapabiliyor. Ancak son günlerde günübirlik geçişlerin karşılıklı askıya alındı ve İranlı yetkililerin bazı vatandaşların çıkışına kısıtlama getirildi.

Buna rağmen Kapıköy’de geçişler genel olarak normal seyrediyor.