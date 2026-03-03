ABD-İsrail ve İran savaşının dördüncü gününde de güvenli liman altına olan talep yükseliyor.

Asya piyasalarında spot altın yeni işlem gününde yüzde 0,7 prim yaparak ons başına 5 bin 368 dolara çıktı. Hafta sonu gerçekleşen saldırıların ardından önceki seansta dört haftanın en yüksek seviyesini test eden değerli metal, yukarı yönlü seyrini korudu.

Altının onsu sabah seansında 5 bin 364 dolarda hareketleniyor.

GRAM ALTIN DA TIRMANIYOR

Küresel fiyatlamadaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,7 değer kazanarak 7 bin 582 lira seviyesinde dengelendi.

GÜVENLİ LİMAN GÜMÜŞE OLAN TALEP DE ARTTI

Artan risk algısı diğer değerli metalleri de destekledi. Spot gümüş yüzde 1,4 artışla ons başına 90,67 dolara çıkarak son dört haftanın zirvesini gördü. Sabah seansında kazanımının sınırlı bir kısmını geri vererek 89,69 dolara geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, çatışmanın kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü belirterek, bu ortamda güvenli liman talebinin büyük bölümünün altına yöneldiğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI

İran basınında yer alan haberlere göre Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkili, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını ve geçiş yapmaya çalışan gemilere müdahale edileceğini açıkladı. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği bu hattaki olası bir kesinti, enerji fiyatlarında sert dalgalanma riskini artırıyor.

İran’ın ihracat rotasını kapattığını duyurmasının ardından gelen bu açıklama, şimdiye kadarki en net mesaj olarak değerlendiriliyor.

DOLAR VE ALTIN BİRLİKTE YÜKSELİYOR

Dolar endeksi ise güçlü talep ve temkinli piyasa havasıyla beş haftanın zirvesine yakın seyrini sürdürüyor. Normal şartlarda doların güçlenmesi altın üzerinde baskı yaratırken, artan jeopolitik risk dönemlerinde yatırımcıların hem dolara hem de altına yöneldiği görülüyor.

Waterer, doların değer kazancının altındaki yükselişi sınırladığını, petrol fiyatlarının seyri ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat hacmindeki düşüşün enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdığını vurguladı.

DİĞER METALLERDE DE YÜKSELİŞ

Platin yüzde 0,6 primle 2.316,50 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1,6 değer kazanarak 1.795,08 dolardan işlem gördü.