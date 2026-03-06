Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alman yayıncılık grubu Axel Springer SE, İngiliz medya dünyasının köklü kuruluşlarından Telegraph Media Group'u yaklaşık 500 milyon sterlin (666 milyon dolar) bedelle bünyesine katmak için son aşamaya geldi. Anlaşmanın bugün itibarıyla resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

DAILY MAIL'İN TEKLİFİ TEHLİKEDE

Bu hamle, Daily Mail & General Trust (DMGT) tarafından daha önce sunulan teklifi de doğrudan tehlikeye atıyor. İngiliz hükümetinin, DMGT’nin satın alma girişimine yönelik geçtiğimiz ay başlattığı rekabet ve düzenleme incelemeleri sürecin uzamasına neden olmuştu. Axel Springer’in devreye girmesiyle birlikte, Telegraph’ın mülkiyeti için süregelen belirsizliğin sona ermesi bekleniyor.

KÜRESEL MEDYA KURULU

Telegraph’ın satın alınması, son yıllarda agresif bir büyüme stratejisi izleyen Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner için büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor. Şirketi küresel bir medya devine dönüştürme hedefiyle hareket eden Döpfner, bu hamleyle grubun uluslararası nüfuzunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

MUHAFAZAKAR PARTİ'NİN KALESİ EL DEĞİŞTİRİYOR

Haberde, özellikle ana muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin "yayın organı" olarak görülen tarihi gazetenin, bir İngiliz şirket yerine Alman sermayesine geçecek olmasının siyasi yansımalarına da dikkat çekiliyor.

Telegraph’ın mülkiyet süreci son üç yıldır büyük bir belirsizliğe sahne olmuştu. Daha önce ABD merkezli özel sermaye şirketi RedBird Capital Partners’ın sunduğu teklif, gazete çalışanlarının yoğun tepkisi üzerine geri çekilmiş; ardından Daily Mail’in sahibi DMGT ile kasım ayında bir ön anlaşma sağlanmıştı.