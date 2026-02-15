Münih Güvenlik Konferansı’na damga vuran İran gerilimi, askeri müdahale ihtimalini tarihin en kritik seviyesine taşıdı. ABD’li üst düzey yetkililer ve bölgedeki askeri hareketlilik, Tahran rejimine yönelik kapsamlı bir operasyonun an meselesi olduğunu gösteriyor.

"MÜDAHALE KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

DW Türkçe’ye özel açıklamalarda bulunan ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’a yönelik askeri bir operasyonun artık "kaçınılmaz" olduğunu ima etti. Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi senatör, İran rejimi ile müzakere döneminin kapandığını savunarak, "Ya rejimi devireceğiz ya da gelecekte büyük bir felaketle karşılaşacağız" dedi. Graham, İran yönetimini "dinci Naziler" olarak nitelendirerek, Washington’ın bu kez geri adım atmayacağını vurguladı.

TRUMP’TAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Washington cephesinde sadece senatörler değil, bizzat Başkan Donald Trump da müdahale sinyallerini en üst perdeden verdi. Rejim değişikliği hakkındaki soruları yanıtlayan Trump, bunun "olabilecek en iyi seçenek" olduğunu ifade etti. İran’daki protestolarda binlerce göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından eylemcilere "Yardım yolda" diyen Trump’ın, bölgeye sevk edilen devasa askeri güçle bu vaadini gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

HAFTALARCA SÜRECEK

Diplomatik tartışmalar sürerken, Amerikan ordusu bölgedeki varlığını tarihsel bir düzeye çıkardı. Gerald R. Ford ve Abraham Lincoln uçak gemilerinin yanı sıra çok sayıda destroyer ve savaş uçağı İran yakınlarına sevk edildi. Üst düzey kaynaklar, ordunun haftalarca sürebilecek uzun soluklu bir hava ve deniz operasyonu için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

RIZA PEHLEVİ: HALK DIŞ MÜDAHALE BEKLİYOR

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi de konferansın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Pehlevi, İran halkının sokaklarda dış müdahale için seslendiğini iddia ederek, olası bir operasyonun ülkeyi demokrasiye götürecek bir "köprü" vazifesi göreceğini savundu. Ancak Pehlevi’nin, özellikle geçtiğimiz yılki İsrail-İran savaşı sırasındaki tutumu nedeniyle kendi ülkesinde ne kadar taban bulduğu hâlâ tartışma konusu.

MÜZAKERE MASASINDA FÜZE KRİZİ

Tüm bu askeri hareketliliğe rağmen Tahran ve Washington arasında ince bir diplomatik hat hâlâ korunmaya çalışılıyor. Ancak ABD’nin nükleer programın yanı sıra füze kapasitesinin de sınırlandırılması talebine İran yönetiminin sert bir şekilde karşı çıkması, diplomatik çözüm yollarını her geçen gün daha da daraltıyor.