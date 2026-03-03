İsrail ordusu Lübnan'a kara harekatı başlattı. İsrail'in kararı Lübnan Hizbullah'ının savaşa katılarak İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirmesinin ardından geldi.
İsrail dünden beri Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u hedef alan hava saldırıları düzenliyordu. Bu kara harekatı saldırıların ardından başlatıldı.
İran yanlısı Lübnan haber ajansı Al Mayadeen'in aktardığına göre Güney'deki köylere İsrail baskınları başladı. İsrail askerleri topçu ateşiyle destekleniyor.
Hizbullah, İsrail saldırılarına Galilee'ye İHA'lar ve füzeler fırlatarak karşılık veriyor. İsrail hava savunma sistemi Hizbullah misillemesine karşılık veriyor.