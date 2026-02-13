AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Akın Gürlek ile Musfata Çiftçi atandı. Haziran 2023’te kurulan kabinedeki değişiklik “Niye gittiler, niye geldiler” sorusunu da akla getirdi. Kulislerde “Talimatları eksiksiz yerine getirecek isimler öne çıkıyor. Operasyonlar Ankara’ya kayabilir. Seçim ve savaş kabinesi kuruluyor” yorumu yapıldı. Daha önce de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine de Murat Kurum atanmıştı.

YARDIMCILARIYLA KAVGALI

Görevden alınan Ali Yerlikaya’ya, 3 yıl önce Süleyman Soylu’dan sonra koltuğa oturduğunda muhalefet de ‘kredi açtı. Ancak aylar geçtikçe kredisini bitirdi, Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’ın önü açılırken, Erdoğan ailesine yakın diğer Bakan Yardımcısı Bülent Turan’la kavga etti. Valiler ve Emniyet Müdürleri kararnamesi ile MHP’nin tepkisi çekti. Kulislerde son kabine değişimi için “Talimatları eksiksiz yerine getirecek isimler öne çıkıyor. Operasyonlar İstanbul’dan Ankara’ya kayabilir” yorumunu yapıldı. Muhalefet ise yeni atanan isimler için “Seçim, savaş kabinesi kuruluyor” görüşü aktarıldı.

‘HUKUK DEVLETİ’ DEDİ

Adalet Bakanlığı görevinden ayrılan Yılmaz Tunç, AKP’de uzun yıllar siyaset yaptı. Sık sık “Türkiye’de hukuk var” dedi. Gürlek ise Cumhurbaşkanına yakın bir isim ve bizzat Erdoğan tarafından seçildi. MuhaliŇerin yargılandığı davalarda hakim olarak mahkumiyetler verdi, Ekrem İmamoğlu operasyonunu yürüttü. İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi’nin Çorum ve Erzurum valiliklerindeki icraatları çok tartışıldı.