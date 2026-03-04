Ortadoğu’da süren savaş ve artan güvenlik riskleri nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yapamayan yolcu uçakları rotalarını Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na çevirdi.

SEFERLER ŞIRNAK’A YÖNLENDİRİLDİ

Irak hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle Şırnak’a iniş yapan uçaklardaki yolcular, burada işlemlerini tamamladıktan sonra karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yapıyor. Bölgedeki yoğunluk sebebiyle tarifeli seferlerin yanı sıra çok sayıda özel uçuşun da Şırnak’a yönlendirildiği öğrenildi.

DÜSSELDORF’TAN İLK DİREKT UÇUŞ

Zorunlu rota değişikliğinin yanı sıra havalimanı tarihi bir güne de tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Almanya’nın Düsseldorf kentinden Şırnak’a ilk direkt dış hat uçuşu yapıldı. Düsseldorf’tan gelen 145 yolcu Şırnak’a iniş yaparken, aynı uçak Şırnak’tan 170 yolcu alarak yeniden havalandı.

ŞIRNAK LOJİSTİK MERKEZ OLABİLİR

Yetkililer ve vatandaşlar, yaşanan yoğunluğun Şırnak’ın bölgesel bir lojistik ve ulaşım merkezi olma potansiyelini güçlendirdiğini belirtiyor. Irak’a geçişte Şırnak’ı tercih eden yolcular ise sunulan hizmet ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını ifade etti. Havalimanındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.