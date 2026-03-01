Küresel piyasalar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların ardından yeni bir belirsizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altın, ons başına 5.200 dolar seviyesini geride bırakarak sert bir yükseliş kaydetti. Yatırımcıların riskten kaçış eğilimi, değerli metallere olan talebi artırırken, Ortadoğu’daki çatışma ortamı enerji arz güvenliğini de tehdit ediyor.

PİYASALARDA GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Hafta sonu piyasaların kapalı olmasına rağmen elektronik işlemlerde gözlenen hareketlilik, ons altını 5.278 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Analistler, İran’ın olası misilleme stratejisinin ve çatışmaların yayılma potansiyelinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Özellikle Chicago Emtia Borsası (CME) verilerine göre altın vadeli işlemleri 5.296 dolar bandına ulaşırken, krizin derinleşmesi halinde kıymetli metallerin "nihai sığınak" olma özelliğini koruyarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini zorlayabileceği öngörülüyor.

ENERJİ KORİDORUNDA TEDARİK ENDİŞESİ ARTTI

Sıcak çatışma bölgesi olan Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, yalnızca değerli metalleri değil, stratejik öneme sahip petrol piyasasını da doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların durma noktasına gelmesi küresel bir arz krizini tetikleyebilir. 2025 yılı verilerine göre dünyadaki deniz yoluyla yapılan petrol ihracatının üçte birinin bu bölgeden gerçekleşmesi, olası bir kesintinin ham petrol fiyatlarını varil başına 130 doların üzerine taşıma riskini barındırıyor.

GEİRLİMİN EKONOMİK YANSIMASI NE OLACAK?

Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü bir baskı beklenirken; savunma sanayii, enerji ve kıymetli maden sektörlerine ait hisselerin pozitif ayrışabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi durumunda gümüş ve altın gibi emtialardaki hareketliliğin artacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.